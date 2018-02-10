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Американский беспилотник заметили над линией фронта в Донбассе

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Фото: wikipedia.org
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Американский беспилотник Global Hawk провел разведку над линией соприкосновения в Донбассе, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

«Зафиксирован очередной полет американского БПЛА «Глобал-Хок», разведывательными данными с которого командование ВС США любезно делится со своими украинскими коллегами», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей»

Басурин констатировал, что разведку вдоль линии фронта активизировали и Вооруженные силы Украины (ВСУ): они используют беспилотники для сбора данных с целью применения артиллерии.

По словам военного, разведка ДНР также отметила прибытие ротной тактической группы 30-й отдельной механизированной бригады в район поселка Тарамчук  (Марьинский район, 2 км до линии соприкосновения).

8 февраля неизвестные совершили покушение на главу минобороны ДНР, обстреляв из гранатомета здание военного ведомства. Портал iz.ru опубликовал видео с места события.

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