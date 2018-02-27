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Военный самолет США провел разведку у границ РФ на Черном море

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Фото: commons.wikimedia.org
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Американский самолет-разведчик EP-3 Aries и беспилотник RQ-4A Global Hawk были замечены у российских морских границ в Черном море.

Согласно данным мониторингового ресурса CivMilAir, отслеживающего перемещение военной авиации, американский разведчик вылетел с авиабазы на острове Крит и провел многочасовой полет у побережья Крымского полуострова и Краснодарского края.

Стратегический беспилотник вылетел с острова Сицилия и также курсировал вдоль российских берегов на Черном море.

Как ранее сообщал портал iz.ru, 23 февраля три американских военных самолета были замечены вблизи российских границ на Балтике и Черном море.

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