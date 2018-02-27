Военный самолет США провел разведку у границ РФ на Черном море

Американский самолет-разведчик EP-3 Aries и беспилотник RQ-4A Global Hawk были замечены у российских морских границ в Черном море.

Согласно данным мониторингового ресурса CivMilAir, отслеживающего перемещение военной авиации, американский разведчик вылетел с авиабазы на острове Крит и провел многочасовой полет у побережья Крымского полуострова и Краснодарского края.

Heading back to Souda Bay from a Black Sea mission 👀



🇺🇸 US Navy

EP-3 Aries 157326 pic.twitter.com/ugFqaWVjyu — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) February 26, 2018

Стратегический беспилотник вылетел с острова Сицилия и также курсировал вдоль российских берегов на Черном море.

54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline



🇺🇸 US Air Force

RQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) February 26, 2018

Как ранее сообщал портал iz.ru, 23 февраля три американских военных самолета были замечены вблизи российских границ на Балтике и Черном море.