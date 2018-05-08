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Путин не поздравил президента Украины с 73-летием Победы

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Президент России Владимир Путин не поздравил украинского коллегу Петра Порошенко с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков пояснил, что телеграмма была адресована гражданам этой страны из-за отношения Москвы к войне в Донбассе.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — приводит его слова ТАСС.

8 мая президент Владимир Путин поздравил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии с 73-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Российский лидер призвал коллег по СНГ не допустить ошибок прошлого и повторения трагических событий того времени. В связи с этим он заявил о важности передачи молодому поколению неискаженной исторической правды.

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