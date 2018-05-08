Акция памяти «Беларусь помнит» пройдет в Минске

Памятная акция «Беларусь помнит» пройдет в Минске 9 мая, сообщили в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.

Ранее Мингорисполком отказал организаторам международной акции «Бессмертный полк» в Минске в проведении мероприятия 9 мая.

«У нас в городе пройдет республиканская акция «Беларусь помнит». Любой желающий может прийти с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы ведомства.

Городские власти уточнили, что белорусское законодательство запрещает «проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте или по одному маршруту движения».

История акции «Бессмертный полк», во время которой участники шествия проносят фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, началась в 2007 году в Тюмени. В 2013 году акцию провели уже в 120 городах России, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года шествие «Бессмертного полка» официально стало общероссийским.

Акция «Беларусь помнит» аналогична «Бессмертному полку»: согласно задумке организаторов, в День Победы пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны.



