Прямой эфир
Сюжет:

Акция памяти «Беларусь помнит» пройдет в Минске

0
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Памятная акция «Беларусь помнит» пройдет в Минске 9 мая, сообщили в пресс-службе Минского городского исполнительного комитета.

Ранее Мингорисполком отказал организаторам международной акции «Бессмертный полк» в Минске в проведении мероприятия 9 мая.

«Любовью победив войну…»
Движение «Бессмертный полк» запустило новый проект

«У нас в городе пройдет республиканская акция «Беларусь помнит». Любой желающий может прийти с портретом своего родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, и возложить цветы к памятнику», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы ведомства.

Городские власти уточнили, что белорусское законодательство запрещает «проведение одновременно нескольких массовых мероприятий в одном месте или по одному маршруту движения».

История акции «Бессмертный полк», во время которой участники шествия проносят фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, началась в 2007 году в Тюмени. В 2013 году акцию провели уже в 120 городах России, годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах. С 2015 года шествие «Бессмертного полка» официально стало общероссийским.

Акция «Беларусь помнит» аналогична «Бессмертному полку»: согласно задумке организаторов, в День Победы пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 700 тыс. человек ожидается на шествии «Бессмертный полк» в Петербурге
Экс-глава МВД Украины сообщил о планах Киева сорвать «Бессмертный полк»


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017