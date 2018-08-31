Задержаны подозреваемые в убийстве Захарченко

Диверсанты, подозреваемые в покушении на главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, задержаны. Об этом сообщил источник в силовых структурах Донецка.

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности к покушению на главу республики», — приводит его слова «Интерфакс».

Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сефар», расположенном в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был глава минфина ДНР Александр Тимофеев, получили ранения.

По словам собеседника агентства, злоумышленников поймали на проспекте Богдана Хмельницкого. На момент задержания они находились в автомобиле.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.