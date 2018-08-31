«Донецк отомстит»: убит глава ДНР Александр Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко убит в центре Донецка. Взрыв прогремел недалеко от резиденции вечером в пятницу, 31 августа. Власти самопровозглашенной республики квалифицировали произошедшее как теракт. Подозреваемые, по данным источников, — украинские диверсанты. Подробнее читайте в материале портала iz.ru.

Что произошло

В пятницу, 31 августа, «Донецкое агентство новостей» сообщило о взрыве в центральной части Донецка. Он прогремел примерно в 17:30 мск на бульваре имени Пушкина в районе ресторана «Сепар», расположенном неподалеку от резиденции главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. На тот момент, по данным агентства, территория заведения уже была оцеплена полицией, около нее находились несколько машин скорой помощи.

Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадал один человек — его увезли в больницу. Спустя несколько минут источники дали другие данные: трое пострадавших, один погибший. Имена не назывались. Следом появились данные о том, что среди раненых — Александр Захарченко. Причем он получил смертельные травмы, сообщило РЕН ТВ.

По данным источников в силовых ведомствах самопровозглашенной республики, Захарченко скончался от полученных травм. Эту информацию подтвердил депутат народного собрания совета ДНР Владислав Бердичевский, а также пресс-секретарь главы республики Алена Алексеева.

Появились также новые сведения о том, что при взрыве в кафе в центре Донецка получил ранения руководитель министерства финансов ДНР Александр Тимофеев.

Кто виноват

Спецслужбы республики квалифицировали произошедшее как теракт. В беседе с «Донецким агентством новостей» представительница администрации заявила, что «Захарченко погиб в результате террористического акта». Никаких подробностей правоохранительные органы страны пока не сообщали. По предварительным данным, около кафе сработало мощное взрывное устройство.

захарченко Фото: Depositphotos

Сотрудники силовых ведомств уже задержали подозреваемых в организации взрыва. «Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — утверждает источник. По его данным, подозреваемых перехватили, когда они ехали по проспекту Богдана Хмельницкого.

На территории ресторана, где прогремел взрыв, пожар. На месте работают спасательные службы, взрывохтеники, медики и сотрудники других экстренных служб. По информации с места происшествия, перекрыты часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский.

Кто такой Захарченко

Александру Захарченко на момент гибели было 42 года. Глава ДНР — уроженец Донецка, там же окончил техникум промышленной автоматики по специальности «горный электромеханик». Впоследствии поступил в Донецкий юридический институт МВД Украины, однако не окончил его.

Карьеру начал по рабочей специальности на шахте. Затем поменял ручной труд на предпринимательство, однако в той же, угольной отрасли. В 2010-м Захарченко возглавил местное отделение харьковской общественной организации «Оплот» и созданный на ее основе батальон вплоть до активизации боевых действий на Украине.

Во время смены власти на Украине он сразу же вошел в состав народного ополчения, которое сформировалось в Донецкой области, вместе с ним пошел на штурм здания местной администрации в апреле 2014 года. 11 мая того же года занял должность военного коменданта Донецка после референдума о независимости ДНР, потом стал замминистра внутренних дел республики. Впоследствии также был назначен сначала председателем Совета министров. На пост главы республики был избран в результате выборов, получив более 77% процентов голосов избирателей.

захарченко Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Захарченко, неоднократно участвовавший в боевых действиях, одновременно являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами республики. Он представлял интересы ДНР в ходе переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в регионе. Его подпись стоит под документом о комплексе мер по реализации минских соглашений.

У Александра Захарченко есть жена и четверо сыновей.

Как отреагировали власти

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские власти расценивают убийство главы ДНР терактом. Дипломат подчеркнула, что необходимо провести полноценное расследование. «Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан», — сказала она.

Киев уже усугубляет ситуацию в регионе, которая и так сложная. «Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне (контактная группа по урегулированию ситуации на Украине заключила «школьное перемирие» с 29 августа. — Прим. iz.ru)», — добавила представитель МИД.

захарченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, комментируя гибель Захарченко, назвала ее «результатом междоусобных войн». Киев отвергает какую-либо причастности к происшествию и не исключает, что в нем замешана Москва. «Мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней», — сказал глава аппарата главы веждомства Игорь Гуськов.

«Донецк отомстит за это преступление», — заявил полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

Что дальше

Смерть Александра Захарченко — трагедия. Его гибель негативно скажется на урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он подчеркнул, что глава ДНР — очень искренний и мужественный человек, который «отдал эту жизнь во имя свободы и безопасности своих соотечественников».

«Когда совершаются преступления, тем более теракты, как в этом случае, очень важно не мешать следствию поспешными и категоричными умозаключениями, — заявил сенатор РИА Новости. — Сейчас ясно одно — те, кто это сделал, никак не заинтересованы в мирном и политическом решении конфликта на Донбассе».

захарченко Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов расценивает убийство Александра Захарченко как возможный спусковой крючок для последующих опасных событий. «То, что минский процесс зашел в тупик, известно давно. Как и тот факт, что возобновление боевых действий устроило бы, как минимум, отдельные группы по обе стороны линии размежевания», — уверен эксперт.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько высказал мнение в беседе с РИА Новости, что украинские власти могут воспользоваться произошедшим для эскалации конфликта. Убийство Захарченко — дело рук сотрудников СБУ, уверен в свою очередь бывший директор ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалев.

«Методами террора достичь каких-либо политических целей невозможно, это показывает мировая практика. Но будет странно, если после этого Запад никак не прореагирует на ситуацию, связанную с активизацией террористической деятельности на Украине», — заявил парламентарий ТАСС.