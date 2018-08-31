В Верховной раде сочли «инсценировкой» гибель Захарченко

Гибель главы самопровозглашенной Донецкой народной республики может быть инсценировкой, об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.

Он отказался верить в смерть главы ДНР, пока у него не будет «100% подтверждения смерти Захарченко».

«Это может быть еще одной инсценировкой. Я буду ждать информации от своих каналов, и посмотрим, что будет на похоронах, кого вообще хоронить будут», — сообщил он РБК.

Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в ресторане «Сепар» в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, были ранены.

После гибели лидера ДНР появилась информация о стягивании украинских войск к ЛНР и ДНР.