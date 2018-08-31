Стал известен врио главы ДНР

Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников. Об этом рассказал депутат народного совета республики Владислав Бердичевский, сообщает «Интерфакс».

31 августа глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

Александр Захарченко возглавлял Донецкую народную республику с 4 ноября 2014 года.