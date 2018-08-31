Теракт во время перемирия: первые версии убийства главы ДНР

Гибель главы ДНР Александра Захарченко в результате теракта, произошедшего в столице республики, стала тяжелой утратой для всех жителей Донбасса, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Леонид Калашников. По его мнению, целью террористов была дестабилизация ситуации в Донбассе, где 29 августа вступило в силу так называемое школьное перемирие. Киевские власти, не выполнив обещания о мире, перешли к «кровавой бойне», подчеркнула, комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным СМИ, в результате взрыва припаркованного у кафе «Сепар» в центре Донецка автомобиля и начавшегося впоследствии пожара глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил ранения, несовместимые с жизнью. Также во время теракта были ранены еще три человека, в числе которых оказался заместитель председателя совета министров ДНР Александр Тимофеев. Позже эти данные подтвердили и официальные представители самопровозглашенной республики.

Гибель главы ДНР может дестабилизировать ситуацию в регионе, заявил депутат Госдумы Леонид Калашников, отвечая на вопрос «Известий» о влиянии происшествия на будущее Донбасса.



— Влияет всё, особенно уход таких людей, как Захарченко, — сказал парламентарий. — Таких людей я видел очень мало. Думаю, заменить его будет сложно.

Депутат также высказал предположение, что в покушении могли быть задействованы внешние силы. Вместе с этим он усомнился, что после гибели главы ДНР ситуация на линии фронта кардинальным образом поменяется.

— На это (дестабилизацию ситуации. — «Известия») всё и было рассчитано. Поэтому и устраняют людей, которые давно держат ситуацию. В Киеве знают, что только так можно попытаться как-то повлиять на ситуацию. Надеюсь, в Донбассе есть человек, который сможет его заменить и предотвратить эти замыслы (возможное наступление украинских вооруженных сил. — «Известия»), — сказал Леонид Калашников.

Российское Министерство иностранных дел уже назвало произошедшее в Донецке терактом и потребовало привлечь к ответственности исполнителей и заказчиков убийства главы ДНР.

— Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных, — заявила директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова. — Вместо выполнения Минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне.

Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершенного на глазах у мирных граждан, подчеркнула Мария Захарова.

Официальный Киев, впрочем, свою причастность к резонансному убийству пока опровергает. Так, пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что никакого отношения к произошедшему украинские спецслужбы не имеют.

— По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что-то делит, — сказала она.

Александр Захарченко был активным участником протестного движения в Донецке с момента смены власти в Киеве и занимал должности коменданта Донецка и главы МВД ДНР. Республику он возглавил в ноябре 2014 года по итогам выборов, которые Россия признала легитимными. У Александра Захарченко остались жена и четверо детей.

Ранее в результате покушений погибли другие известные командиры самопровозглашенной ДНР: Михаил Толстых (Гиви), Алексей Мозговой и Арсен Павлов (Моторола).