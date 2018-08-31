В ДНР сообщили подробности гибели Захарченко

В ресторан, где погиб глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, заложили взрывное устройство заранее. Об этом заявил его советник Александр Казаков.

«Это был взрыв. Закладка готовилась целенаправленно, Захарченко погиб», — приводит его слова «РИА Новости».

Отвечая на вопрос, признано ли произошедшее терактом, Казаков сказал: «Да».

Захарченко получил смертельное ранение 31 августа при взрыве в ресторане «Сепар», который находился неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими, по его словам, оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

Александр Захарченко возглавлял Донецкую народную республику с 4 ноября 2014 года. Представитель Народного совета ДНР рассказала, что теперь его пост может занять один из заместителей председателя Совмина республики.