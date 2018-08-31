СБУ отвергает обвинения в причастности к гибели Захарченко

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила гибель главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко, но отвергает обвинения в причастности к ней. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

По ее словам, «никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют».

«По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что-то делит», — цитирует ее «РИА Новости».

Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» вечером 31 августа. Его смерть подтвердили власти республики. Министр ДНР по налогам и сборам Александр Тимофеев, находившийся там же, был ранен.