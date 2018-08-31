Донецк закрыли для въезда и выезда после убийства Захарченко

Власти закрыли Донецк для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

В настоящее время обстановка на линии соприкосновения спокойная, сообщили вечером в пятницу, 31 августа, в оперативном командовании ДНР.

«Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом», — сказали в командовании. Ситуацию в городе контролирует народная милиция.

Захарченко погиб от смертельного ранения в голову вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Среди раненых — министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Власти ДНР пообещали отомстить за его смерть.