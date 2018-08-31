Прямой эфир

Донецк закрыли для въезда и выезда после убийства Захарченко

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти закрыли Донецк для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко.

В настоящее время обстановка на линии соприкосновения спокойная, сообщили вечером в пятницу, 31 августа, в оперативном командовании ДНР.

«Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом», — сказали в командовании. Ситуацию в городе контролирует народная милиция.

Захарченко погиб от смертельного ранения в голову вечером 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Среди раненых министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Власти ДНР пообещали отомстить за его смерть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа причина смерти главы ДНР
Байкер Хирург заявил о последствиях убийства главы ДНР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017