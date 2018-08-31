Власти ДНР пообещали отомстить за гибель Захарченко

Власти самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) пообещали отомстить за гибель главы республики Александра Захарченко. С таким заявлением в пятницу, 31 августа, выступил глава парламента ДНР Денис Пушилин, передает «Донецкое агентство новостей».

По его мнению, покушение на Захарченко было организовано украинской стороной.

Глава ДНР погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», которое располагается в центре Донецка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Александр Захарченко возглавлял самопровозглашенную Донецкую Народную Республику с 4 ноября 2014 года.