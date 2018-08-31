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Косачев отреагировал на гибель Захарченко

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Те, кто совершил убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, не заинтересованы в мирном политическом решении конфликта в Донбассе, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор отметил, что это событие может оказать негативное влияние на реализацию минского процесса.

«Сейчас ясно одно — те, кто это сделал, никак не заинтересованы в мирном и политическом решении конфликта в Донбассе», — цитирует Косачева «Интерфакс».

Политик подчеркнул, что «этому теракту в любом случае нет и не может быть оправданий».

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке.

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