Власти ДНР подтвердили гибель Захарченко

В Донецке при взрыве в кафе погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Эту информацию подтвердил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передает в пятницу, 31 августа, «Интерфакс».

Гибель Захарченко подтвердили и в администрации главы самопровозглашенной республики, уточняет ТАСС.

Взрыв прогремел в кафе «Сепар», которое располагается в центре Донецка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Александр Захарченко возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику с 4 ноября 2014 года.