Прямой эфир

Власти ДНР подтвердили гибель Захарченко

0
Фото: РИА Новости/Михаил Пархоменко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Донецке при взрыве в кафе погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Эту информацию подтвердил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передает в пятницу, 31 августа, «Интерфакс».

Гибель Захарченко подтвердили и в администрации главы самопровозглашенной республики, уточняет ТАСС.

Взрыв прогремел в кафе «Сепар», которое располагается в центре Донецка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Александр Захарченко возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику с 4 ноября 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР объявили трехдневный траур в связи со смертью Кобзона
Задержаны подозреваемые в убийстве Захарченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017