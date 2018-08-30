В ДНР объявили трехдневный траур в связи со смертью Кобзона
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) объявили трехдневный траур в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона.
Указ об этом 30 августа подписал глава ДНР Александр Захарченко.
Днями траура объявлены 31 августа, 1 и 2 сентября, сказано в сообщении на официальном сайте республики.
«Учреждениям и организациям отменить развлекательные мероприятия на территории Донецкой Народной Республики в дни траура», — говорится в документе.
Иосиф Кобзон родился на Донбассе в городе Часов Яр и всегда считал именно эти места своей родиной.
Он рассказывал, что всегда выходит на сцену «с чувством волнения и ответственности», а особое чувство испытывает, когда приезжает в Донбасс.
Певец умер на 81-м году жизни от продолжительной болезни, память народного артиста СССР почтили жители ДНР: они несут цветы к памятнику артисту, установленному на одной из улиц Донецка.