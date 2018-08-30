Гергиев назвал Кобзона «голосом народа»

Иосиф Кобзон принадлежал к тому редкому типу артиста, который выходит за рамки служения эстраде или песне. Таким образом художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев отреагировал на сообщение о смерти артиста.

«Он поднимается над этими характеристиками, и он воспринимается как голос поколения, народа, страны, своего времени. Он очень достойно и мужественно боролся последние годы с тяжелой болезнью. Кобзон останется в моей памяти как один из больших друзей», — рассказал Гергиев в беседе с НСН. Он также добавил, что Кобзона будут помнить как человека, внесшего свой неповторимый вклад в расцвет российской и советской музыкальной традиции.

«Люди ждали телевизионных трансляций, концертов, а он умел петь перед телекамерами, он умел петь перед публикой, его слово было столь убедительно, сколько и его музыкальные способности», — добавил худрук Мариинского театра.

Иосиф Кобзон умер 30 августа в возрасте 80 лет. Прощание с артистом пройдет 2 сентября. С 2005 года артист боролся с онкологическим заболеванием. Его похоронят на Востряковском кладбище в Москве.