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Информация о смерти Иосифа Кобзона подтвердилась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В возрасте 80 лет скончался советский и российский певец, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника супруги певца.

Место и время прощания с артистом станет известно позднее

В 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание. В июне СМИ сообщили о госпитализации артиста, однако сам он это не подтвердил. Супруга певца Нинель Кобзон тогда подтвердила, что он действительно чувствовал себя не очень хорошо.

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Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011 стал лауреатом премии Правительства РФ.

Он родился 11 сентября 1937 года в городе Часов Яр (Донецкая область). В 1956 году окончил Днепропетровский горный техникум. Первые публичные выступления Кобзона состоялись именно на сцене техникума. 

В основном он исполнял лирические и патриотические песни. В 1963 году артист окончил Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных по классу вокала.Всесоюзная популярность к нему пришла через год, после появления в эфире песни «А у нас во дворе».

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-ые года, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году в очередной раз был избран депутатом Государственной Думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Избран председателем комитета по культуре Государственной Думы.

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