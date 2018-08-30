«Я песне отдал всё сполна»: умер Иосиф Кобзон

30 августа в Москве на 81 году жизни скончался Иосиф Давыдович Кобзон. Нет смысла в дежурных словах о «тяжелой утрате» — уход Кобзона, последнего из великих советских артистов, это не просто скорбный факт истории. Кобзон был не просто певцом, бизнесменом, политиком, педагогом, благотворителем. Иосиф Давыдович был одним из символов России, живой легендой, тем, без кого невозможно представить и культурный, и политический ландшафт менявшейся страны в последние шестьдесят лет. Настоящий народный артист, настоящий Человек, с большой буквы. Портал iz.ru вспоминает, каким был Иосиф Кобзон.

Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в городке Часов Яр Сталинской (ныне Донецкой) области Украины в семье Давида Куновича Кобзона и Иды Исаевны Шойхет-Кобзон. Перед самым началом войны семья переехала в Львов. В 1941-м отец ушел на фронт, а мать с бабушкой и детьми успела эвакуироваться в Узбекистан. Лишь чудом маленький Иосиф был спасен от зверской резни, устроенной в оккупированном городе нацистами и их приспешниками. В 1944 году семья вернулась на Украину, в Краматорск, а в конце 1940-х переехала в Днепропетровск. Там будущий артист закончил школу и поступил в Горный техникум. Во время учебы состоялись его первые публичные выступления — в клубе техникума, где он исполнял популярные песни. Серьезно увлекался боксом и даже выиграл первенство Днепропетровска среди юношей, а затем чемпионат Украины, но бросил спорт после нокаута. Вероятно, именно тот опыт и дал Кобзону его знаменитую стойкость, умение «держать удар» — и на эстраде, и в бизнесе, и в политике.

кобзон Народный артист РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Иосиф Кобзон выступает в Колонном зале Дома союзов СССР Фото: ТАСС/Савостьянов Владимир

Во время службы в армии Иосиф Давыдович попал в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. Это был бесценный опыт и с точки зрения мастерства — и после демобилизации Кобзон поступает в Одесскую консерваторию. Вскоре он переезжает в Москву, где становится солистом Всесоюзного радио; с 1962 по 1965 год работает в Госконцерте, а с 1965 и до конца 1980-х — солистом-вокалистом Москонцерта. В его репертуаре — патриотические и лирические песни; и хотя многие считали Кобзона «певцом официоза» именно с лирики началась его всенародная слава. Песня «А у нас во дворе» Аркадия Островского, появившаяся в эфире в 1964 году, стала для Иосифа Давыдовича первым, как сказали бы сегодня, хитом. В том же году певец стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады и Международного песенного конкурса в польском Сопоте.

Обладатель уникального лирико-драматического баритона и великолепной дикции, Кобзон уже в начале 1970-х стал «первым среди равных» на отчественной эстраде. Именно он открывал («Балладой о красках» Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского) дебютный выпуск программы «Песня года» в 1971-м; передачи, на несколько десятилетий ставшей главным музыкальным шоу на советском, а затем и российском ТВ.

Кроме работы на эстраде, Кобзон активно занимался и педагогической деятельностью: с 1984 года певец преподавал в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (который сам закончил в 1963-м). Среди его учеников — Валентина Легкоступова, Ирина Отиева, Валерия. Но Иосиф Кобзон не просто помогал взойти на эстрадном небосклоне новым звездам, он заботливо сберегал великое наследие прошлого. Именно благодаря Кобзону для нашей культуры оказались спасены прекрасные песни довоенной поры из репертуара Вадима Козина, Клавдии Шульженко, Аркадия Погодина, кропотливо собранные и заново записанные певцом на грампластинки в 1980-х.

кобзон Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Политикой Кобзон заинтересовался еще во времена перестройки, став в 1989 году народным депутатом СССР. Он последовательно стоял за сохранение великой страны — и не его вина, что голос честного артиста потонул в гомоне политиканов. В 1997-м Иосиф Давыдович впервые был избран в Государственную Думу; с 2011 года он — первый заместитель председателя комитета по культуре. Успешно занимался он и бизнесом, благодаря которому участвовал — обычно скромно, не афишируя — в разнообразных благотворительных проектах. Конечно, не оставлял Кобзон и главное дело своей жизни — в 1997 году юбилейный концерт «Я песне отдал всё сполна» в ГЦКЗ «Россия» продолжался более 10 часов. «Настоящая Глыба. Великий бизнесмен, организатор, политик и просто человек», — писал про Кобзона в своей книге воспоминаний клавишник «Машины времени» Петр Подгородецкий, некогда проработавший пять лет в сопровождающей группе певца.

Кобзон отличался феноменальной волей к жизни. В 2002 году он провел в коме 15 дней, нов выкарабкался — благодаря то ли искусству врачей, то ли своему удивительному жизнелюбию. Еще несколько раз Иосифу Давыдовичу удавалось обмануть смерть — несмотря на поставленный ему страшный диагноз. Он боролся до последнего — ведь за ним оставались не только жена, двое детей и десять внуков; за ним оставался целый великий, почти двухсотмиллионный народ. Рассеянный — так уж решила история — по разным странам, под разными именами.

01_Кобзон_TASS_548961 На 81-м году жизни 30 августа 2018 года умер Иосиф Кобзон. Портал iz.ru подготовил специальную фотогалерею в память о легендарном певце, политике и педагоге Фото: ТАСС 02_Кобзон_RIAN_5257 Начиная с 1960-х Иосиф Кобзон был одним из самых популярных эстрадных певцов страны Фото: РИА Новости/Максимов 03_Кобзон_TASS_17867019 В 1980-е Иосиф Кобзон неоднократно выступал в Афганистане перед советскими воинами, специалистами и их семьями Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров 04_Кобзон_TASS_181019 Поэт-песенник Лариса Рубальская и певец Иосиф Кобзон на творческом вечере, посвященном 60-летию поэтессы Фото: ТАСС/Юрий Машков 07_Кобзон_RIAN_2632801 В 2003 году в Донецке был установлен памятник певцу Фото: РИА Новости/Сергей Аверин 11_Кобзон_RIAN_2297752 Иосиф Кобзон во время эстафеты олимпийского огня в Москве, 2013 год Фото: РИА Новости/Евгений Самарин 06_Кобзон_TASS_10293865 Иосиф Кобзон активно участвовал в благотворительных акциях Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев 08_Кобзон_TASS_16076007 Иосиф Кобзон с супругой Нелли. У четы двое детей и 10 внуков Фото: ТАСС/Валерий Матыцин 09_Кобзон_20161006_gaf_rk39_026 С 1997 года Иосиф Кобзон переизбирался в депутаты Государственной думы; с 2011 года он был зампредом комитета по культуре Фото: Global Look Press 05_Кобзон_RIAN_3036740 Иосиф Кобзон и Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России выступают на концерте памяти артистов Ансамбля им. А.В. Александрова в Москве, 2017 год Фото: РИА Новости/Антон Денисов 10_Кобзон_RIAN_2803562 Великий артист всегда отличался безукоризненным чувством стиля во всем, включая одежду. В 2016 году он принял участие в шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском дворце Фото: РИА Новости/Евгений Биятов 12_Кобзон_KAZ_2306 Иосиф Кобзон и Лев Лещенко во время юбилейного концерта в честь 80-летия артиста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков 13_Кобзон_BED_3877 В июне 2018 года президент России Владимир Путин вручил артисту знак отличия «За благодеяния» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он всегда был рядом со своим народом — в счастье, в горе, при любом режиме и экономическом строе. И народ здесь — понятие не этническое, не политическое и уж точно не «паспортное». Кобзона слушали и считали своим люди на всем огромном пространстве, занимающем одну шестую часть суши — невзирая на появившиеся вдруг между ними границы, идеологические и религиозные различия и прочие приметы современного сумбурного мира. Он ездил в Кабул поддержать дух бойцов ограниченного советского контингента, в зловещие дни Чернобыля без колебаний отправился петь для ликвидаторов аварии. Во время захвата заложников в театральном центре на Дубровке Кобзон — один из немногих политиков, не побоявшихся войти в захваченное террористами здание, чтобы вывести детей. Он вообще не боялся никого и ничего — его фигура, его легендарный статус внушали уважение, мало кому еще доступное. Он объединял своим искусством даже во времена, когда все, казалось, рушилось и распадалось на части. От Львова до Петропавловска-Камчатского и от Мурманска до Ашхабада звучал его голос — несмотря ни на какие запреты.