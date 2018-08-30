Лещенко подтвердил информацию о смерти Кобзона

Народный артист РСФСР Лев Лещенко подтвердил порталу iz.ru информацию о смерти известного певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

«Я очень расстроен. Ушел великий человек», — сказал Лещенко в четверг, 30 августа.

Он отметил, что сейчас очень плохо себя чувствует и отказался от дальнейших комментариев.

О смерти Кобзона стало известно днем 30 августа. Место и время прощания с артистом пока не сообщаются.

В 2005 году у Иосифа Кобзона диагностировали онкологическое заболевание. В июне СМИ сообщили о госпитализации артиста, однако сам он это не подтвердил. Супруга певца Нинель Кобзон тогда подтвердила, что он действительно чувствовал себя не очень хорошо.