СМИ сообщили о смерти Иосифа Кобзона

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает газета «Комсомольская правда».

Данную информацию подтвердили журналистам радиостанции «Говорит Москва» родственники певца. Каналу РЕН ТВ информацию о кончине друга подтвердил певец Лев Лещенко.

20 июля состояние здоровья Кобзона резко ухудшилось, его доставили в реанимацию одной из столичных клиник. 28 июля стало известно, что артист на некоторое время впал в кому, однако его родственники эту информацию опровергли. 7 августа сообщалось о том, что певца выписали из больницы.

Известно, что с 2005 года Кобзон борется с онкологическим заболеванием, он перенес несколько операций.