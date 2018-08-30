В Кремле прокомментировали новость о смерти Кобзона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о смерти советского и российского певца и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона.

«Вы помните, были такие новости. На тот момент, слава Богу, они оказались неверными. Пока мы не имеем какой-то информации, я ничего не буду говорить», — сказал он.

О смерти Кобзона сообщило агентство ТАСС в четверг, 30 августа. Артисту было 80 лет. В 2005 году у артиста диагностировали онкологическое заболевание. В июне СМИ узнали о его госпитализации, однако сам певец это не подтвердил.

Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011 стал лауреатом премии Правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.