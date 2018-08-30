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В Кремле прокомментировали новость о смерти Кобзона

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о смерти советского и российского певца и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона.

«Я песне отдал всё сполна»: умер Иосиф Кобзон
Каким мы запомним настоящего народного артиста

«Вы помните, были такие новости. На тот момент, слава Богу, они оказались неверными. Пока мы не имеем какой-то информации, я ничего не буду говорить», — сказал он.

О смерти Кобзона сообщило агентство ТАСС в четверг, 30 августа. Артисту было 80 лет. В 2005 году у артиста диагностировали онкологическое заболевание. В июне СМИ узнали о его госпитализации, однако сам певец это не подтвердил. 

Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011 стал лауреатом премии Правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.

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На 81-м году жизни 30 августа 2018 года умер Иосиф Кобзон. Портал iz.ru подготовил специальную фотогалерею в память о легендарном певце, политике и педагоге
Фото: ТАСС
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Начиная с 1960-х Иосиф Кобзон был одним из самых популярных эстрадных певцов страны
Фото: РИА Новости/Максимов
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В 1980-е Иосиф Кобзон неоднократно выступал в Афганистане перед советскими воинами, специалистами и их семьями
Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров
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Поэт-песенник Лариса Рубальская и певец Иосиф Кобзон на творческом вечере, посвященном 60-летию поэтессы
Фото: ТАСС/Юрий Машков
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В 2003 году в Донецке был установлен памятник певцу
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Иосиф Кобзон во время эстафеты олимпийского огня в Москве, 2013 год
Фото: РИА Новости/Евгений Самарин
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Иосиф Кобзон активно участвовал в благотворительных акциях
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Иосиф Кобзон с супругой Нелли. У четы двое детей и 10 внуков
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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С 1997 года Иосиф Кобзон переизбирался в депутаты Государственной думы; с 2011 года он был зампредом комитета по культуре
Фото: Global Look Press
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Иосиф Кобзон и Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России выступают на концерте памяти артистов Ансамбля им. А.В. Александрова в Москве, 2017 год
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Великий артист всегда отличался безукоризненным чувством стиля во всем, включая одежду. В 2016 году он принял участие в шоу Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском дворце
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Иосиф Кобзон и Лев Лещенко
Иосиф Кобзон и Лев Лещенко во время юбилейного концерта в честь 80-летия артиста
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В июне 2018 года президент России Владимир Путин вручил артисту знак отличия «За благодеяния»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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