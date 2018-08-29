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Умер один из сценаристов «Городка»

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Сатирик Александр Завелион умер в Одессе на 59-м году жизни, сообщает Всемирный клуб одесситов.

Причина смерти не указана. Прощание с писателем состоится 31 августа в 11:00 на Таировском кладбище. 

Завелион был одним из сценаристов юмористической телепрограммы «Городок», автором команды КВН «Джентльмены ОГУ», а также создателем путеводителя «Юмористической карты Одессы».

У юмориста остались двухлетние сын и дочь.

Юмористическая программа «Городок» впервые вышла в эфир канала РТР (теперь — «Россия 1») 17 апреля 1993 года. Структура программы строилась на череде скетчей, объединенных одной темой. Илья Олейников и его постоянный партнер Юрий Стоянов были неизменными героями и авторами «Городка». Проект многократно награждался телевизионной премией «ТЭФИ». Всего было сделано 280 выпусков программы.

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