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Умер актер из «Убойной силы»

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Фото: Студия «Дед Мороз»
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Эстонский актер театра и кино Тоомас Креэн скончался на 60-м году жизни. 

Он умер еще 26 августа, но известно об этом стало только спустя два дня. Причина смерти пока неизвестна. Информации о месте и дате прощания пока не сообщается, отмечает Пятый канал.

Тоомас Креэн родился в 1959 году в Эстонии, окончил Таллинскую государственную консерваторию по специальности «режиссер». На протяжении многих лет играл на сцене Эстонского кукольного театра. Россиянам он известен по ролям в телесериалах «Убойная сила» и «Исаев».

12 августа стало известно о смерти еще одного артиста из «Убойной силы» — Анатолия Узденского. Он скончался на 67-м году жизни в Новосибирске во время своего отпуска.

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