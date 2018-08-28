Умер актер из «Убойной силы»

Эстонский актер театра и кино Тоомас Креэн скончался на 60-м году жизни.

Он умер еще 26 августа, но известно об этом стало только спустя два дня. Причина смерти пока неизвестна. Информации о месте и дате прощания пока не сообщается, отмечает Пятый канал.

Тоомас Креэн родился в 1959 году в Эстонии, окончил Таллинскую государственную консерваторию по специальности «режиссер». На протяжении многих лет играл на сцене Эстонского кукольного театра. Россиянам он известен по ролям в телесериалах «Убойная сила» и «Исаев».

12 августа стало известно о смерти еще одного артиста из «Убойной силы» — Анатолия Узденского. Он скончался на 67-м году жизни в Новосибирске во время своего отпуска.