Ученые выявили признак скорой смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые Университета Тулузы во Франции выяснили, что большое количество морщин на лбу может свидетельствовать о высоком риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале MedicalXpress.

Специалисты наблюдали 3,2 тыс. добровольцев возраста от 32 до 62 лет в течение 20 лет. Участников ранжировали в соответствии с количеством морщин на лбу. Тем, у кого их не было, присваивали ноль баллов, а при сильной выраженности — три балла.

За время исследования 233 человека умерли от различных причин. При этом у 15,2% были две и более морщин на лбу, у 6,6% — одна, а у 2,1% — ни одной.

Авторы эксперимента обнаружили, что у людей с большим числом морщин был более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у людей без них. При этом у тех, кто получил самый высокий балл, риск смерти из-за нарушений в работе сердца и инсульта был в 10 раз выше, чем у добровольцев с самой низкой оценкой.

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