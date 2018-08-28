Скончался актер из фильма «Ермак» Анатолий Кирков

Актер Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина Анатолий Кирков скончался в возрасте 69 лет после тяжелой болезни. Зрителям он знаком по роли в художественном фильме «Ермак».

«Ему было 69 лет, до 70-летия он не дожил два месяца... Прощание с Анатолием Кирковым состоится 29 августа», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе театра.

Актера похоронят на Михайловском кладбище Барнаула. За 35 лет работы в театре актер сыграл более 80 ролей. Вместе с ним в краевом театре служил его сын.

В 1990 году Киркова пригласили сниматься в фильме «Ермак». Он сыграл остяцкого князя Ечигея — друга и сподвижника главного героя.