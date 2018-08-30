В Госдуме подтвердили информацию о смерти Кобзона

Советский и российский певец, первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет. Эту информацию подтвердила порталу iz.ru глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

По ее словам, предварительная дата прощания с артистом — 2 сентября.

Ранее, 30 августа, о смерти певца сообщило агенство ТАСС со ссылкой на помощника его супруги. В 2005 году у артиста диагностировали онкологическое заболевание. В июне СМИ узнали о госпитализации Кобзона, однако сам певец это не подтвердил.

Позднее информацию о кончине музыканта подтвердил и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он сказал, что очень расстроен от этой новости и отказался от дальнейших комментариев.

Иосиф Кобзон занесен в «Книгу рекордов России» как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011 стал лауреатом премии Правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.