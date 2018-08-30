Названа предварительная дата прощания с Кобзоном

Прощание с советским и российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном по предварительным данным состоится в воскресенье, 2 сентября. Об этом рассказала глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская порталу iz.ru.

Она отметила, что дата пока является предварительной.

Ранее 30 августа о смерти певца сообщили СМИ со ссылкой на помощника его супруги. Позднее информацию о кончине музыканта подтвердил порталу iz.ru и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он сказал, что очень расстроен от этой новости и отказался от дальнейших комментариев.

Иосиф Кобзон более 10 лет боролся с онкологическим заболеванием. В июне СМИ узнали о его госпитализации, однако сам певец это не подтвердил.

Кобзон занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.