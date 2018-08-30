Телеканалы меняют сетку вещания из-за кончины Иосифа Кобзона

Российские телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти певца Иосифа Кобзона. Пятый канал в память народного артиста показал фильм из документального цикла «Моя правда. Иосиф Кобзон».

Первый канал вечером также покажет документальный фильм про Кобзона, а также специальный выпуск программы «Пусть говорят», в котором выйдет последнее интервью артиста.

Канал «Россия 1» запланировал специальный выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир», посвященный памяти эстрадного артиста.

Канал НТВ запланировал повтор программы от 2016 года «Моя исповедь».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он более 10 лет боролся с онкологическим заболеванием. Артиста похоронят на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.

Кобзон занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.