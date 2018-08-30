Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона. Об этом в четверг, 30 августа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента добавил, что текст телеграммы вскоре будет опубликован на сайте Кремля.

Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Артист будет похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Кобзон занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.