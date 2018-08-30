Названы дата и место похорон Кобзона

Советского и российского певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона похоронят на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября. Об этом рассказал глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Будет в воскресенье захоронение на Востряковском кладбище, семейная могила рядом с его мамой», — приводит слова чиновника «РИА Новости».

Артист ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. О его смерти сообщили СМИ со ссылкой на помощника его супруги. Позднее информацию о кончине музыканта подтвердил порталу iz.ru и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он сказал, что очень расстроен от этой новости и отказался от дальнейших комментариев.

Иосиф Кобзон более 10 лет боролся с онкологическим заболеванием. В июне СМИ узнали о его госпитализации, однако сам певец это не подтвердил.

Кобзон занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.