Прощание с Кобзоном пройдет в Концертном зале имени Чайковского

Церемония прощания с советским и российским певцом, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном пройдет в Концертном зале имени Чайковского в Москве 2 сентября, сообщила представитель артиста Варвара Виноградова.

«Прощание начнется в воскресенье в 10:00», — рассказала она агентству «РИА Новости». Похоронят артиста на Востряковском кладбище рядом с матерью.

Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет.

Кобзон занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы, вошел во фракцию «Единая Россия». Певец также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.