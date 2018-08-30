Пьеха поделилась воспоминаниями о Кобзоне

Народная артистка СССР Эдита Пьеха поделилась своими воспоминаниями об умершем 30 августа российском и советском исполнителе Иосифе Кобзоне.

«Это был очень талантливый человек, невероятной закалки и силы воли. Он выдерживал то, что не мог выдержать другой вокалист на его месте», — цитирует певицу телеканал РЕН ТВ.

По ее словам, Кобзон объездил всю Россию и многие другие страны. В его репертуаре были песни чуть ли не всех отечественных композиторов.

Певица рассказала, что знаменитый артист был коммуникабельным и обаятельным человеком и дружил со многими композиторами.

«Жаль, что его жизнь оборвалась, он мог бы выступать не один год. Царство ему небесное. Близким, родным, детям, внукам мои соболезнования», — сказала Пьеха.

Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. О его смерти сообщили СМИ со ссылкой на помощника его супруги. Позднее информацию о кончине музыканта подтвердил порталу iz.ru народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он сказал, что очень расстроен этой новостью, и отказался от дальнейших комментариев.

Кобзон более 10 лет боролся с онкологическим заболеванием. В июне СМИ узнали о его госпитализации, однако сам певец это не подтвердил.

Певец занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.