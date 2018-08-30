Прямой эфир

Пьеха поделилась воспоминаниями о Кобзоне

0
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка СССР Эдита Пьеха поделилась своими воспоминаниями об умершем 30 августа российском и советском исполнителе Иосифе Кобзоне.

«Это был очень талантливый человек, невероятной закалки и силы воли. Он выдерживал то, что не мог выдержать другой вокалист на его месте», — цитирует певицу телеканал РЕН ТВ.

По ее словам, Кобзон объездил всю Россию и многие другие страны. В его репертуаре были песни чуть ли не всех отечественных композиторов.

Певица рассказала, что знаменитый артист был коммуникабельным и обаятельным человеком и дружил со многими композиторами.

«Жаль, что его жизнь оборвалась, он мог бы выступать не один год. Царство ему небесное. Близким, родным, детям, внукам мои соболезнования», — сказала Пьеха.

Кобзон ушел из жизни 30 августа в возрасте 80 лет. О его смерти сообщили СМИ со ссылкой на помощника его супруги. Позднее информацию о кончине музыканта подтвердил порталу iz.ru народный артист РСФСР Лев Лещенко. Он сказал, что очень расстроен этой новостью, и отказался от дальнейших комментариев.

Кобзон более 10 лет боролся с онкологическим заболеванием. В июне СМИ узнали о его госпитализации, однако сам певец это не подтвердил.

Певец занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы дата и место похорон Кобзона
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017