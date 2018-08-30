Жители ДНР несут цветы к памятнику Иосифу Кобзону

Память народного артиста СССР, певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона почтили жители Донецкой Народной Республики.

Цветы к памятнику артисту, установленному на одной из улиц, начали нести спустя несколько часов после новости о его кончине. Букеты располагают у подножия монумента, выполненного в виде замершего в шаге артиста, сообщает телеканал «Звезда».

О смерти Иосифа Кобзона стало известно 30 августа. Артист умер на 81-м году жизни. В течение более десяти лет он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с ним состоится 2 сентября, похоронят его на Востряковском кладбище.