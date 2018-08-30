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Названа причина смерти Кобзона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Причиной смерти певца и общественного деятеля Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака, рассказал бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ Михаил Давыдов.

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«Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия», — цитирует его «РИА Новости»

По словам врача, в течение многих лет артист проходил химиотерапию и, когда болезнь отступала, ездил на гастроли.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Его похоронят на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.

Кобзон занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.

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