Названа причина смерти Кобзона

Причиной смерти певца и общественного деятеля Иосифа Кобзона стала четвертая стадия рака, рассказал бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ Михаил Давыдов.

«Прогрессирование болезни, которой он болел 15 лет. У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия», — цитирует его «РИА Новости».

По словам врача, в течение многих лет артист проходил химиотерапию и, когда болезнь отступала, ездил на гастроли.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Его похоронят на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября.

Кобзон занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.