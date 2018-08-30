Буланова выразила соболезнования в связи со смертью Кобзона

Певица Татьяна Буланова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

«Он очень много сделал для эстрады советской и российской. К сожалению, рано или поздно... Никто не вечен, все уходят», — сказала российская исполнительница.

По ее словам, несмотря на возраст, Кобзон всегда «себя позиционировал и вел как настоящий мужчина». Буланова рассказала, как однажды выступала с ним на одной сцене и предложила ему помочь пройти через нагромождения сценических декораций, но он дал ей понять, что справится сам.

30 августа стало известно, что советский и российский певец, первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет.