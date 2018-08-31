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Депутат Госдумы обвинил в убийстве Захарченко киевские власти

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Фото: ТАСС/Абулхатин Марат
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За убийством главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) стоят нынешние киевские власти. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

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За убийством могли стоять только те, кто заинтересован в ослаблении ДНР, а это «киевские власти и никто другой», приводит слова Калашникова «Интерфакс».

Целью убийства было убрать лидера, способного организовать людей. Организаторы покушения, по словам депутата, надеялись, что на смену Захарченко придет слабый человек, менее твердый в убеждениях.

Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе «Сепар». Его смерть подтвердили власти республики. Министр республики по налогам и сборам Александр Тимофеев, находившийся там же, был ранен.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.

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