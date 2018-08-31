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Байкер Хирург заявил о последствиях убийства главы ДНР

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный под псевдонимом Хирург, прокомментировал порталу iz.ru информацию о гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

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«Это невероятно дерзкий человек, пассионарий, которому, конечно, враги не могли простить его убеждений. Я стоял вместе с ним там, на Саур-Могиле (курган в Шахтерском районе Донецкой области. — Ред.), и также видел эти посеченные фигуры, этот разбитый памятник. Слышал ветер, который завывал в этот момент. В этом ветре были слова: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Мы обязательно накажем тех, кто причастен в этом убийстве. Эта смерть будет иметь последствия», — заявил он.

Залдостанов также назвал Захарченко «невероятно смелым, невероятно сильным, невероятно русским человеком».

«Мой друг, мой единомышленник, которого знаю очень давно и с которым познакомился в самое сложное время», — заключил он.

Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. Информацию о его смерти подтвердили власти республики. Кроме того, в результате атаки был ранен глава минфина ДНР Александр Тимофеев. Подозреваемые в покушении уже задержаны. Источник в силовых службах ДНР заявил, что это — украинские диверсанты.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

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