Слуцкий сообщил о стягивании украинских войск у границ ДНР и ЛНР

Поступают сведения, что украинская армия стягивает подразделения к границам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает «Интерфакс».

Слуцкий назвал убийство Захарченко подлым и циничным преступлением. По его словам, очевидно, что за ним стоят украинские власти, передает ТАСС.

«Киев использует самые грязные методы, чтобы запугать население Донбасса, сломить его, не выполняя при этом никаких своих политических обязательств по нормализации ситуации. Этот режим приходил к власти по трупам своих же граждан и править продолжает на крови», — отметил он.

Депутат добавил, что был знаком с Захарченко и поддерживал общение до последних дней. «Он имел огромный авторитет в республике. Уверен, что благородное дело Александра по защите жителей Донбасса будет продолжено», — сказал он.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Власти ДНР назвали случившееся терактом. Подозреваемые уже задержаны.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.