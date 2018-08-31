Прямой эфир
Сюжет:

Слуцкий сообщил о стягивании украинских войск у границ ДНР и ЛНР

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поступают сведения, что украинская армия стягивает подразделения к границам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает «Интерфакс».

Теракт во время перемирия: первые версии убийства главы ДНР
Целью убийства главы ДНР Александра Захарченко была новая эскалация конфликта в Донбассе

Слуцкий назвал убийство Захарченко подлым и циничным преступлением. По его словам, очевидно, что за ним стоят украинские власти, передает ТАСС.

«Киев использует самые грязные методы, чтобы запугать население Донбасса, сломить его, не выполняя при этом никаких своих политических обязательств по нормализации ситуации. Этот режим приходил к власти по трупам своих же граждан и править продолжает на крови», — отметил он.

Депутат добавил, что был знаком с Захарченко и поддерживал общение до последних дней. «Он имел огромный авторитет в республике. Уверен, что благородное дело Александра по защите жителей Донбасса будет продолжено», — сказал он.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Власти ДНР назвали случившееся терактом. Подозреваемые уже задержаны.

22 августа контактная группа по урегулированию ситуации на Украине в преддверии учебного года решила заключить новое «школьное перемирие» с 29 августа.

Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР сообщили подробности гибели Захарченко
Названы возможные преемники Захарченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017