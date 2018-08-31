Охлобыстин прокомментировал гибель Захарченко

Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал гибель лидера самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, который 31 августа погиб в результате взрыва в центре Донецка.

«Он был прекрасным человеком, отличным организатором. Был настоящим другом и патриотом своей родины. Я в отчаянии», — приводит слова Охлобыстина RT.

В ресторане «Сепар» на бульваре Пушкина произошел взрыв, в результате которого погиб Захарченко и тяжело пострадали три человека, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Несколько диверсантов, подозреваемых в покушении на лидера ДНР, задержаны. В администрации погибшего главы самопровозглашенной республики подтвердили информацию о его гибели и квалифицировали взрыв в донецком кафе как теракт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала атаку терактом и заявила о достаточных основаниях полагать, что за его убийством стоит киевский режим.

Александр Захарченко возглавлял самопровозглашенную Донецкую Народную Республику с 4 ноября 2014 года. Тогда самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

В 2017 году Охлобыстин заявил, что готов вступить в ополчение ДНР. Он сказал, что мог бы быть рядовым, так как ввиду отсутствия образования не может служить медиком или замполитом, и добавил, что вступит в ополчение только по приказу.