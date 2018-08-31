Володин назвал убийство Захарченко обнуляющим смысл Минских договоренностей

Теракт в Донецке, при котором погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, обнуляет смысл Минских договоренностей. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины», — цитирует его «Интерфакс».

Глава ДНР погиб в пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Александр Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014 года. Представитель Народного совета ДНР рассказала, что теперь его пост может занять один из заместителей председателя Совмина республики.