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МИД России обвинил в гибели Захарченко киевский режим

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Есть все основания полагать, что за убийством главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко стоит киевский режим. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Киевские власти не раз использовали такие методы «устранения инакомыслящих и неугодных», приводит слова дипломата «Интерфакс».

Захарова назвала случившееся терактом.

Ранее 31 августа о том, что за смертью Захарченко стоят киевские власти, заявил глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Информацию о его смерти подтвердили власти республики. Подозреваемые в покушении уже задержаны. Источник в силовых службах ДНР заявил, что это украинские диверсанты.

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