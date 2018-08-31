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Врио главы ДНР стал первый вице-премьер Трапезников

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Фото: официальный сайт совета министров ДНР/smdnr.ru
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Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) стал вице-премьер Дмитрий Трапезников. Об этом объявлено по итогам экстренного заседания правительства в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

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Согласно ст. 62 конституции ДНР, в случае досрочного прекращения полномочий главы республики временно исполняющим обязанности становится первый заместитель председателя совета министров, сообщает Донецкое агентство новостей.

Трапезников родился в 1981 году в Краснодаре, в 1982 году переехал с семьей в Донецк. Работал менеджером донецкого футбольного клуба «Шахтер», занимал руководящие посты в крупных бизнес-структурах. С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка. С 2014 года участвовал в ополчении Донбасса.

Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка. Еще три человека, в том числе министр финансов ДНР Александр Тимофеев, получили ранения.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики выступили против новой украинской власти и объявили о своей независимости.

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