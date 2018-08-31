Установлены личности покушавшихся на Захарченко

Личности покушавшихся на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики установлены. Об этом говорится в заявлении администрации лидера ДНР.

По данным республиканских силовиков, взрыв, в результате которого Захарченко скончался, был произведен по заказу Службы безопасности Украины (СБУ).

Как заявили в администрации, «киевский режим, как всегда, не способен сражаться в открытую и действует исключительно антигуманными террористическими методами».

Глава ДНР погиб в пятницу, 31 августа, при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Сообщалось, что ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью, назвал убийство главы ДНР подлым. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.

Александр Захарченко возглавлял ДНР с 4 ноября 2014 года.