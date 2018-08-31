Все подразделения ДНР перевели в повышенную степень готовности

Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приказом оперативного командования перевели в высшую степень боевой готовности. Приказ отдан после гибели главы республики Александра Захарченко.

Покушение на Захарченко произошло 31 августа вечером в ресторане рядом с его резиденцией: в здании заведения взорвалась бомба и начался пожар.

«Этот террористический акт направлен на дестабилизацию обстановки в республике и проведен силами спецопераций Украины под контролем спецслужб США», — заявил «РИА Новости» представитель оперативного командования.

В ДНР призвали граждан сохранять спокойствие и заверили, что враги не смогут воспользоваться ситуацией и обстановка в республике полностью контролируется силовыми ведомствами.

Руководитель ДНР погиб от ранения в голову, известно о трех пострадавших. Власти квалифицировали произошедшее как теракт. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы ДНР, назвав произошедшее «подлым убийством».