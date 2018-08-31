СК возбудил дело после убийства главы ДНР Захарченко

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 31 августа.

Дело заведено по ч. 3 ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку»). В ведомстве подчеркнули, что данная норма была введена в российское законодательство так называемым «антитеррористическим пакетом Яровой». Она подразумевает выполнение международных обязательств, касающихся борьбы группировками и лицами, которые используют для достижения целей террористические акты.

«Такие действия направлены в том числе и против интересов Российской Федерации в сфере противодействия терроризму», — говорится в сообщении.

Глава ДНР погиб в результате взрыва в кафе «Сепар», которое располагается в центре Донецка. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР назначен первый вице-премьер республики Дмитрий Трапезников.