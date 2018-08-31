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Басурин обвинил США в причастности к убийству Захарченко

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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За убийством главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) могут стоять США. Такое заявление сделал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает «РИА Новости».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя убийство Захарченко, заявила, что за ним стоит киевский режим. Украинские власти, по ее словам, неоднократно применяли такие методы для ликвидации неугодных людей.

Такого же мнения придерживается глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. За убийством, по его словам, могли стоять только те, кому выгодно ослабление ДНР, а это киевские власти. Организаторы покушения, по словам депутата, надеялись, что на смену Захарченко придет слабый человек, менее твердый в убеждениях.

Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Информацию о его смерти подтвердили власти республики. Подозреваемые в покушении уже задержаны. Источник в силовых службах ДНР заявил, что это украинские диверсанты.

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