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И.о. главы ЛНР рассказал об обстоятельствах гибели Захарченко

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Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики погиб во время траурных мероприятий по случаю смерти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Об этом журналистам 1 сентября сообщил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По его словам, при покушении на Захарченко использовалась «тактика политических убийств».

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«Это подлый выстрел из-за угла, тактика труса, обычно стреляющего в спину. <…> Александр Захарченко погиб не на боевом посту, а во время траурных мероприятий в тот самый момент, когда руководство республики поминало другого героя Донбасса Иосифа Кобзона», — цитирует Пасечника «РИА Новости».

Ранее он также сообщил о введении в ЛНР усиленных мер безопасности после убийства лидера соседней самопровозглашенной республики.

Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. По данным СМИ, взрывное устройство было заложено заранее, предположительно, в люстру или торшер. Мощность бомбы, по словам источников, составила 800 г в тротиловом эквиваленте.

Власти ДНР обвинили в покушении на Захарченко Киев. Аналогичного мнения придерживаются и в Министерстве иностранных дел России. На данный момент задержаны несколько подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

О смерти Иосифа Кобзона стало известно 30 августа. В этот же день в ДНР был объявлен трехдневный траур в связи с его кончиной. Артист умер на 81-м году жизни. Более 10 лет он боролся с онкологическим заболеванием. Похороны состоятся в Москве 2 сентября. 

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