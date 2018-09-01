В ДНР предупредили о провокациях Киева после гибели Захарченко

Руководство Донецкой народной республики ожидает провокаций со стороны украинских силовых ведомств после гибели главы ДНР Александра Захарченко. Об этом заявил временно исполняющий его обязанности Дмитрий Трапезников.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала передвижение украинской военной техники у линии соприкосновения.

«Провокации ожидаются, нам известны планы украинской стороны, есть движение военной техники, зафиксированы ряд нарушений, мы держим руку на пульсе, владеем ситуацией», — добавил Трапезников.

Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

На данный момент удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Их личности установлены. На территории ДНР объявлен трехдневный траур.

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью, назвал убийство главы ДНР подлым. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.