Прямой эфир
Сюжет:

В ДНР предупредили о провокациях Киева после гибели Захарченко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство Донецкой народной республики ожидает провокаций со стороны украинских силовых ведомств после гибели главы ДНР Александра Захарченко. Об этом заявил временно исполняющий его обязанности Дмитрий Трапезников.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала передвижение украинской военной техники у линии соприкосновения.

«Донецк отомстит»: убит глава ДНР Александр Захарченко
Что известно о кровавой трагедии в столице самопровозглашенной республики

«Провокации ожидаются, нам известны планы украинской стороны, есть движение военной техники, зафиксированы ряд нарушений, мы держим руку на пульсе, владеем ситуацией», — добавил Трапезников.

Захарченко погиб при взрыве в ресторане «Сепар», который находится неподалеку от его резиденции в центре Донецка. Еще три человека, среди которых был министр финансов республики Александр Тимофеев, получили ранения.

На данный момент удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Их личности установлены. На территории ДНР объявлен трехдневный траур. 

Президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью, назвал убийство главы ДНР подлым. Российский лидер также отметил, что рассчитывает на заслуженное наказание исполнителей и организаторов преступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МИД назвал причастных к убийству главы ДНР Захарченко
Трехдневный траур объявили в ДНР после убийства Захарченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017