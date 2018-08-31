Трехдневный траур объявили в ДНР после убийства Захарченко

Трехдневный траур объявлен в самопровозглашенной Донецкой народной республике после убийства главы ДНР Александра Захарченко.

«Траур установлен на 1, 2 и 3 сентября 2018 года», — говорится в сообщении на официальном сайте республики.

Захарченко, возглавлявший республику с 2014 года, погиб 31 августа в результате взрыва в кафе, расположенном в центре Донецка.

Как сообщил источник в силовых структурах Донецка, к настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении.